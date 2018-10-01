В Калуге стартует выставка «Калугахаус-2018: квартиры и дома»

Традиционно важные решения на рынке недвижимости принимаются осенью. Похолодание что ли так действует? В любом случае, если вы собрались что-то покупать или продавать, нужно собрать максимум доступной информации.
В эти выходные, 6 и 7 октября, пройдет выставка «Калугахаус-2018: квартиры и дома», и снова в торговом комплексе 21 век на Кирова, 1. Для вас будут работать 25 участников — это застройщики, строители частных домов, банки и агентства недвижимости. Разумеется, все они подготовили для гостей выставки свои самые лучшие предложения.
Так что если вы задумались о покупке, продаже, ремонте или строительстве, не забудьте заглянуть в самый главный торговый центр города. Можно и просто поглазеть — что, где и почем, посмотреть на красивых стендистов и стендисток, поучаствовать в конкурсах и послушать остроумного ведущего.
Список участников и прочие подробности — на http://2018.kalugahouse.ru./
Партнеров в этот раз целых три: производитель кухонных вытяжек «Эликор», интернет- и ТВ-провайдер «Макснет» и строительная компания «Игла».
Итак, 6-7 октября, торговый комплекс 21 век на Кирова, 1, с 10-30 до 19-00. Вход свободный, 0+
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