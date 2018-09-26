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Революция в ЖКХ: чего ждать от постановления Медведева

26.09.2018 21:30 1 863 Даниил Марченко
Революция в ЖКХ: чего ждать от постановления Медведева

ЖКХ — одна из самых популярных тем у политиков всех уровней, от муниципальных депутатов до премьер-министра.

И минувшая неделя справедливость этой аксиомы в очередной раз подтвердила. Сначала Дмитрий Медведев заявил об ужесточении правил для управляющих компаний, а затем подключилась и наша городская Дума, вспомнив идею о единой муниципальной УК.

Инициатива сверху

На самом деле подписанное Медведевым постановление не такое революционное, каким кажется на первый взгляд. По сути, это кодификация уже существующей в регионах судебной практики. Но несколько новшеств всё же есть. Во-первых, новый закон прояснил ряд лицензионных требований. К примеру, при переходе объекта от одной управляющей компании к другой сдающая сторона раньше должна была только передать техническую документацию на дом. И некоторые УК активно пользовались этим для затягивания процесса: все бумаги добросовестно передавались, а вот ключи от подвалов или коды доступа к приборам учёта «забывались». Теперь за такие уловки предусмотрено наказание. Также в случае, если на дом и вовсе нет никаких бумаг (такое нередко бывает с дореволюционным и раннесоветским фондом), управляющая компания при его передаче обязана в течение 3 месяцев подготовить всю необходимую документацию.

Другое любопытное новшество предписывает управляющим компаниям иметь офис или представительство в пешей доступности от каждого обслуживаемого ею дома. Определено и чёткое понятие пешей доступности: она составляет 3 километра. Так что нашим УК, работающим с домами на Правом берегу, Северном, Терепце и в Турынино, придётся либо отказываться от части фонда, либо искать помещение в отдалённых районах.

Еще один и, возможно, наиболее важный момент: новым постановлением впервые чётко обозначен перечень грубых нарушений лицензионных требований. К примеру, раньше у юрис­тов были разночтения в том, считать ли долги перед ресурсниками лицензионным нарушением или только срывом договорных обязательств. Теперь в процессуальных спорах поставлена точка: это нарушение, причём грубое.

Лишить, нельзя помиловать

Изменения коснулись и вопроса отстранения УК от работы. Хотя ряд оснований для отзыва лицензии существовал и ранее. Одно из них — изъятие у компании из-за нарушений 15% управляемого ею фонда. За отсутствие у руководителя квалификационного аттестата также можно было потерять право работать. Теперь к этому списку добавилось ещё несколько пунктов, за повторное нарушение которых УК лишают лицензии. Это содержание в надлежащем состоянии внутридомового газового оборудования, безопасное использование лифтов, ведение и передача технической документации. Отдельно в новом законе прописана ситуация, когда жильцы дома, который переходит из управления одной компании к другой, получают квитанции сразу от обеих УК. За это также отзывают лицензию.

После отстранения УК от работы с домом муниципалитет в течение 2 месяцев обязан провести открытый конкурс по выбору новой компании. И только после выбора нового исполнителя прежняя управляющая компания передаёт всю документацию и прекращает обслуживать данный дом. Второй вариант: жители созывают общее собрание и сами выбирают управляющих.

Проблемные УК

При этом серьёзные проблемы есть уже у многих. Сейчас ведётся работа по лишению лицензий 28 компаний, не имеющих домов в управлении более полугода. Получив право заниматься выгодным бизнесом, этим фирмам не удалось убедить калужан доверить им управление своим жильём. Кроме того, у 3 УК из-за многочисленных нарушений лицензии аннулированы, сейчас эти решения обжалуются в вышестоящих судебных инстанциях. Ещё у 3  фирм набраны те самые 15% жилого фонда, выведенного из управления, так что, скорее всего, их также лишат права работать с многоквартирными домами. У некоторых компаний штрафы перед ГЖИ уже превышают 10 млн. рублей.

Долговая яма

Не меньше беспокоят и долги перед ресурсными организациями. Не так давно крупнейшее ООО «УК МЖД Московского округа» получило из бюджета 20 миллионов для расчёта с поставщиками. Это дало повод вновь вспомнить об идее создания единой муниципальной управляющей компании. По мнению депутатов, это поможет избавиться от долгов и взять на себя управление ветхим жилым фондом. Однако такое решение не всем кажется идеальным. Так, по словам начальника областной жилинспекции Алексея Дулишковича, на этом рынке необходимо сохранять конкуренцию, а жильцы должны иметь право выбора. К тому же создание такой супер УК приведёт к раздуванию штата муниципальных служащих, то есть к дополнительной нагрузке на бюджет.

Проблему долгов УК перед ресурсниками был призван решить закон о переходе на прямые платежи за потреблённые воду и тепло. Продвигается этот процесс медленно. В Калуге таких домов наберётся всего лишь порядка 400. Жильцам, как правило, не слишком интересно, кому они платят, поэтому по такой неактуальной для них теме сложно организовать общее собрание. Но даже полный переход на прямые платежи не сможет целиком исключить возможных долгов, ведь управляющие компании всё равно будут использовать ресурсы на общедомовые нужды, то есть оплачивать потребление мест общего пользования — чердаков, подвалов, подъездов. Так что пока УК сами не захотят вести бизнес добросовестно, проблемы не решатся. А новые правила, если они действительно будут работать, помогут отсеять тех, кто не сумел вписаться в условия этого рынка.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: жкх коммуналка
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