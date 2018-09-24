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Проштрафилась: в Калуге в канун зимы дом остался без управляющей компании

24.09.2018 16:52 1 868 Елена Французова
Проштрафилась: в Калуге в канун зимы дом остался без управляющей компании

В нашу редакцию на днях обратились жильцы дома № 11 корпус 1 по улице Терепецкой.

– В зимний сезон наш дом остался без управляющей компании. Одна – ООО УК «Квартал» – скрылась в неизвестном направлении, другая – Домоуправление №19 – брать к себе не хочет, говоря: «Все сроки прошли, дымоходы не проверены, принять вас сможем только весной», – жалуются жители дома. – В итоге мы остались без тепла и обслуживания в зимний период. Любая авария водоканала парализует весь мерзнущий дом, так как ремонтировать никто ничего не будет. В доме живут маленькие дети. Неужели в нашей стране без бюрократических проволочек нельзя просто обеспечить людям условия для жизни?

В Управление ЖКХ Калуги нам сообщили, что ООО УК «Квартал» исключена из реестра лицензированных управляющих компаний за административное правонарушение. Летом было проведено общее собрание жителей дома, но тогда выбрать новую УК не смогли.

– В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления ряда многоквартирных домов, в том числе многоквартирного дома №11 корп. 1 по улице Терепецкая, – пояснили нам в Управлении ЖКХ.

Пока не выбрана новая УК, управлять домами должна прежняя – ООО УК «Квартал». В то же время днём в понедельник, 24 сентября, телефон ООО УК «Квартал» оказался недоступен, а в диспетчерской никто трубку так и не взял.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: жкх коммуналка
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