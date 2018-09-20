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Время покупать квартиры

20.09.2018 16:10 2 447 Лилия Булаевская

Общее фото на память у ЖК «Палладио».

В пятницу, 14 сентября, «комсомольцы» вместе со своими читателями вновь отправились в осенний тур по новостройкам и познакомились с самыми интересными предложениями на калужском рынке жилья и насладилась великолепными видами, открывающимися из окон квартир и с крыш.

Чем грозит отмена ДДУ

Именно сейчас, во второй половине сентября, в сфере недвижимости наступает так называемый высокий сезон: потенциальные покупатели возвращаются из отпус­ков, а застройщики готовят для них новые выгодные акции. Но не только это теперь подогревает интерес к новостройкам.

С 1 июля 2018 года введен ряд поправок в закон о долевом участии, а с 1 июля 2019-го ДДУ (договоры долевого участия) и вовсе запретят. И все эти нововведения, конечно же, коснутся тех, кто собрался решать свой квартирный вопрос.

При долевом строительстве застройщик начинал продавать квартиры еще на этапе котлована. Покупателю жилье обходилось дешевле на 20–30%, а застройщик получал деньги на строительство. Теперь покупатели будут на равных условиях платить за готовое жилье. А девелопер должен будет строить на деньги банка и собственные средства. К тому же возводить дома смогут только те компании, которые уже работали в данной сфере не меньше трех лет.

Конечно, тем застройщикам, которые ждали нас на своих объектах в тот сентябрьский день, банкротство в связи с новым законом не грозит: они давно доказали свою надежность и крепко стоят на ногах. Но вероятность того, что жилье в их новостройках подорожает, все-таки существует. Ведь застройщик будет привлекать заемные ресурсы под банковские проценты. Свои траты он захочет компенсировать и станет продавать квартиры дороже.

Вот поэтому наши экскурсанты и решили поспешить: определиться с покупкой квартиры до отмены ДДУ, чтобы сэкономить.

За время нашего пятничного тура мы...

... увидели, на каких площадках смогут играть наши дети.

... заглянули в квартиры с возможностью перепланировки.

... и изучили что почём.

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать

Эти люди не относятся к числу тех доверчивых покупателей, которые могут все бумаги подписать вслепую — толком не изучив объект и не встретившись с представителями застройщика, а потом кусать локти, оставшись один на один с некачественной стяжкой, неровными стенами и протекающими трубами. Чтобы не совершить опрометчивых шагов, они и приняли участие в нашем проекте. Конечно, особо искушенные соискатели уже не раз читали о калужских новостройках, в том числе и в региональном выпуске «Комсомольской правды». Но всегда же лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать!

В рамках нашего тура они осмотрели  4 жилых комплекса в разных точках города: ЖК «Палладио» на пересечнии улиц Пухова и Высокой, ЖК «Новые Черемушки» на улице Хрустальной, ЖК «Лидер» на Тайфуне, ЖК «Галактика» на Кубяка и ЖК «Адмирал» на Московской площади.

Прокатились на бесшумных лифтах, оценили качество кладки, гладкость стен и потолков, атмосферу жилых комплексов и получили целую папку материалов по объектам с подробными описаниями и планировками.

Многие экскурсанты даже другими глазами взглянули на свой город и приняли судьбоносное решение о том, где будут покупать квартиру.

Из Италии с любовью - dall'italia con amore

На пересечении улиц Пухова и Высокой расположился ЖК Palladio, напоминающий своим величественным обликом солнечную Италию.

В лучших архитектурных традициях

Лаконичный и изящный декор в стиле неоклассики: небольшие треугольные карнизы под названием сандрики украшают фасад здания,  фигурные столбики (балясины), которыми отделаны лоджии, покоряют своим изяществом и утонченностью, скоро появятся  входные группы в виде белоснежных колонн с лепниной - привнесло в свой калужский проект под названием ЖК «Palladio» итальянское архитектурное бюро Italia Vero Stile, а воплотила в жизнь строительная компания «Традиция».

В ногу со временем

ЖК «Palladio» поразил наших экскурсантов не только своей эстетикой. Здесь продумано все для комфорта и безопасности современного жителя.

Строительство жилого комплекса уже завершено.

Стены обоих корпусов возведены из крупноформатных керамических блоков с использованием базальтового утеплителя и облицовочного керамического кирпича. А это значит, что они, как и окна Rehau теплопакеты DS c двойным серебряным напылением, будут прекрасно сохранять тепло. Поэтому включать индивидуальное отопление на полную мощность не придется даже в самые холодные зимы.

 Сейчас активно ведется благоустройство, в ближайшее время придомовая территория будет огорожена и  вымощена плиткой,  появятся детские площадки, лавочки и уличные фонари. Подготовлены под финальную отделку места общественного пользования, в скором времени фойе и этажи приобретут роскошную отделку.

 

 Уже произведена разводка отопительных приборов, заливаются стяжки, в ближайшее время появятся входные двери и будут установлены двухконтурные котлы Vissman, в октябре уже будет запущено отопление.

- Да здесь можно воплотить в жизнь самые актуальные дизайнерские тенденции! - замечали знающие толк в новостройках экскурсанты и озвучивали идеи по обустройству кухни-гостиной, зимнего сада и превращения однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Благо площади позволяют это сделать.


 

А для тех, чьей дизайнерской фантазии тесновато даже в трехкомнатных планировках, проектом предусмотрено 5 лофтов - двухуровневые квартиры площадью до 123 квадратов с собственными двориками и гаражами.

- Меня впечатлило все: от предчистовой отделки, с которой ремонт будет в радость,  до трехметровых потолков, остекления в пол и распашных дверей на лоджию, которые подарят максимум простора и естественного света! – поделилась впечатлениями одна из экскурсанток.

– А я в этом тихом районе вдруг ощутила какое-то спокойствие и защищенность, - поддержала ее другая участница тура. – Недаром мне всегда хотелось попасть в этот жилой комплекс!

Совсем скоро спокойствие и безопасность жителей обеспечат профессиональная охранная система с круглосуточным видеонаблюдением, системой контроля доступа и надежными сигнализациями. Из подземного паркинга, лифт будет доставлять владельцев квартир прямо на их этаж.

Мы побывали на крыше девятиэтажного корпуса и так впечатлились раскинувшимися внизу пейзажами, что не удержались и устроили на их фоне фотосессию. Если жители захотят, они могут обустроить зону отдыха даже здесь. Поставить шезлонги, столики, установить бассейн — и наслаждаться жизнью, любуясь потрясающими видами Калужского бора и Яченского водохранилища. А почему бы и нет?

Дом планируется сдать уже в декабре этого года. Цены здесь полностью соответствуют качеству. Больше 50 % квартир уже раскуплено. У покупателей есть возможность оформить рассрочку или выгодную ипотечную программу от ведущих банков-партнеров. А можно воспользоваться программой trade-in: «Обменяй свою квартиру на новую итальянскую». Действует предложение  квартиры по специальным ценам-подробности на сайте.

Офис продаж:

  • г. Калуга, ул. Кирова, 57. Телефон:  (4842) 44-00-44. 
  • Проектная декларация на сайте: www.sktradition.ru 

Координаты надёжности

Обязательные пункты любого «комсомольского» тура по новостройкам — объекты Финансово-строительной корпорации «Лидер».

Комфортный «стандарт»

На Тайфуне, в ЖК «Молодежный», нас, как всегда, встретила техника на строительной площадке. Сейчас она там, где скоро вырастет 18-й корпус. «Скоро» — это IV квартал 2019 года, пояснил наш гид по объекту Максим. Именно тогда в 12-м по счету доме жилого комплекса начнут обживаться собственники квартир. На момент нашего визита здесь активно велось строительство 14-го этажа из 19 запланированных.

Как и в случае с другими корпусами «Молодежного», тут все надежно и добротно. Строится дом из кирпича и монолита, отапливается собственной котельной, которая находится здесь же, в жилом комплексе. Водоснабжение предусмотрено магистральное.

Квартиры — на любой спрос: студии, 1-, 2- и 3-комнатные. Всего дом рассчитан на 419 квартир.

Сегодня корпус активно продается. Продажи открыты с начала этого года и, как показывает статистика, самый большой спрос — на однушки и двушки. За «квадрат» в этих квартирах надо будет заплатить от 42 до 48 тысяч рублей. Ценовой диапазон — от 1,3 млн за однокомнатную квартиру до 3 млн и выше — за трехкомнатную.

Планировки — стандартные. В строящемся доме прослеживается тенденция меньших метражей, которые, согласно маркетинговым исследованиям, сейчас пользуются особой популярностью. По желанию собственников возможны перепланировки.

Как и во всех корпусах жилого комплекса, придомовая территория будет благоустраиваться. Появятся парковочные карманы, пандусы, спортивные и детские площадки, 1-й этаж по традиции будет передан коммерческим организациям. Значит, все потребности современного горожанина можно будет удовлетворить в прямом смысле не выходя из дома.

А в будущем году рядом с общеобразовательной школой город обещает разбить сквер — чтобы наслаждаться чистым воздухом этих мест было еще комфортнее.

Экономичный «комфорт»

С Тайфуна мы попали в самый центр города — на Московскую площадь, где ФСК «Лидер» завершает строительство трех новых секций ЖК «Адмирал». Так из сегмента «стандарт» мы переместились в комфорт-класс — именно к этой категории застройщик относит новый проект.

Многим участникам тура сразу приглянулось интересное расположение строящихся секций. С одной стороны они соединяются с 9-этажкой, которая была построена еще в 90-е, с другой — с 4-этажным домом, «наследством» от предыдущего застройщика.

Когда-то этот дом записали в калужские недострои, пока по договору долевого участия его не выкупила финансово-строительная корпорация «Лидер». А история еще не знала ни одного случая, чтобы этот московский девелопер не выполнил своих обязательств перед дольщиками.

Квадратный метр здесь стоит немного дороже, чем в ЖК «Молодежный», — порядка 50 тысяч. Фиксированной цены «квадрата» нет. Она варьируется в зависимости от метража квартиры. Из 280 квартир вакантных осталось всего 13. И, судя по интересу, который вызвал «Адмирал» у наших экскурсантов, скоро их не будет вообще.

— А как дом будет отапливаться?

— Крышной котельной.

— А что это значит?

— То, что собственники квартир будут платить только за холодную воду и за газ для нагрева воды, которая будет отапливать дом. И воду не будут отключать на профилактику. А сроки начала и окончания отопительного сезона будут варьироваться в связи с погодными условиями и определяться управляющей компанией.

— А детям где гулять? Где машины ставить?

— Здесь будет и детская площадка, и подземный паркинг.

— Из чего строите?

— Из надежного материала — кирпича.

А чтобы усилить ощущение защищенности и надежности, дом обнесут декоративным забором — по тому периметру, по которому сейчас, в процессе строительства, он огорожен профлистом. Вдоль забора положат газон, а территорию от подъезда до забора выложат тротуарной плиткой.

Прочувствовать на себе все блага жилого комплекса дольщики смогут уже в конце этого года, когда будут сданы все три новые секции.

Офис продаж:

  •  г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 4, средний подъезд, на домофоне — 55,
  • телефон: 8 (4842) 59–51–20.

Отличные условия жизни в ЖК «Галактика»

Агентство недвижимости «КИТЕЖ» предлагает выбрать квартиру в жилом комплексе «Галактика»! И это хорошее решение для вас.

Возведение жилых комплексов позволило многим желающим не просто исполнить свою мечту об уютной жизни в Калуге, но и выйти на качественно новый уровень ее организации. Но приобретение квартиры в новостройке Калуги для многих горожан является достаточно сложным и непростым делом. Требуется учесть множество факторов. Это и расположение жилого комплекса с учетом транспортных узлов, дорог и магистралей, и экологическая обстановка в районе, и отсутствие промышленных предприятий, загрязненных сточных вод, и, наоборот, наличие парков, скверов, чистых водоемов, и состояние и степень развития инфраструктуры, детских садов, школы, магазинов, другие особенности.

ЖК «Галактика» как раз является одним из выгодных вариантов приобретения квартиры.

Дом удачно расположен в сложившемся микрорайоне. Он достаточно дистанцирован от дороги. Рядом находится торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал». В шаговой доступности — магазины, строительный двор, «Пятерочка», «Магнит», «У Палыча», продовольственный рынок, ­аптеки, заправка, остановки автотранспорта. В доме строится новая городская поликлиника!

Дом переменной этажности — 17–14–12 этажей (все секции уже построены, а первая очередь введена в эксплуатацию), монолитно-каркасный, облицованный кирпичом, создан по индивидуальному проекту и по-настоящему красивый. Квартиры здесь удобные, с разумными планировками и площадями, формат здания предусматривает идеальные условия по практичности, комфорту и безопасности. На придомовой территории имеется достаточное количество парковочных мест для жителей, уютный дворик с детскими и спортивными площадками. Покупатели смогут хорошо сэкономить при отделке. В квартирах выполнена выравнивающая стяжка, электропроводка, установлены выключатели, розетки и распаячные коробки, система отопления и счетчики холодной и горячей воды. Все работы выполнены очень качественно. В квартирах — большие остекленные лоджии. Экономить получится и при проживании — в доме построена крышная котельная, поэтому коммунальные платежи будут разумными.

Отличные условия жизни в ЖК «Галактика» мотивируют клиентов купить здесь квартиру, а выгодные цены от застройщика, которые предлагает наше агентство, стимулируют к скорейшему заключению сделки. Чтобы своевременно сделать правильный выбор и посмотреть квартиры в новостройке в Калуге, обратитесь к профессионалам. Мы  поможем решить все вопросы и даже сэкономить ваши средства!

  • г. Калуга, ул. Кирова, д. 44
  • Тел.: 8–900–575–02–04
  • www.kiteg-kaluga.ru

«Новые Черемушки» – новый уровень комфорта

Сегодня это одно из интереснейших предложений на рынке новостроек Калуги.

 Подъезжаем на автобусе и уже издалека видим современную высотку, во дворе — детская и спортивная площадки с прорезиненным покрытием, просторная парковка. На стройплощадке нас встречают представители компании «Новый город», которая возводит микрорайон «Новые Черемушки».

Первый 4-секционный 18-этажный дом сдан в срок, многие жильцы уже справили новоселье. Квартиры здесь раскуп­лены. Полным ходом возводится второй — 21-этажный 8-секционный дом, который планируется сдать в 3 квартале 2019 года.

— «Новые Черемушки» — это мини-микрорайон, где продумано все, чтобы жить счастливо, растить и воспитывать детей, — говорят представители компании.

И это — практически в центре города, в историческом месте — знаменитые Черемушки!

В микрорайоне все под рукой: супермаркеты, поликлиники, аптеки, 2 школы, детские сады, почта, остановки, новый рынок в шаговой доступности, спортивный комплекс…  Очень удобно! Расположение просто отличное.

— Район очень хороший, и дизайн домов мне нравится — стильно и строго, ничего лишнего, — заметила одна из участниц нашего тура по новостройкам.  

С заботой о жильцах

Квартиры спроектированы по всем стандартам комфорт-класса. Между этажами скользят бесшумные скоростные лифты. Планировки квартир — наиболее востребованные, они понравятся и тем, кто ищет себе маленькую однушку, однушку попросторнее с большой кухней и тем, кому нужен размах побольше — двушки и трешки тоже имеются. В новом ЖК жильцам будет очень комфортно. Площади квартир — от 39 до 84 кв. м. Комнаты светлые, холлы просторные, кухни — от 9 до 16 кв. м, на каждом этаже — колясочные. В квартирах высокие потолки (2,7 метра).

Строительство жилого комплекса осуществляется в 2 этапа.

На 1 этапе строительства квартиры будут передаваться с межкомнатными перегородками, электрической разводкой, выравнивающей стяжкой пола, устройством стояков отопления, установкой приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения.

Во всех квартирах — остекленные лоджии, с верхних этажей которых открывается потрясающая панорама города!

На 2 этапе строительства застройщик планирует передавать квартиры готовыми к заселению с полной отделкой!

Отопление, горячее водоснабжение осуществляются от автономных котельных, расположенных на крыше дома.

Выберите свою квартиру

Микрорайон «Новые Черемушки» создан для тех, кто хочет, вернувшись домой, погрузиться в тепло домашнего очага и насладиться комфортом. И самое главное — мечта о новой квартире вполне доступна. На данном этапе строительства — наиболее выгодные цены. Спрос на квартиры в «Новых Черемушках» не ослабевает. Микрорайон притягивает все больше калужан, потому что настоящий комфорт остается в цене. Сейчас действуют очень интересные кредитные программы. Застройщик сотрудничает с крупными банками-партнерами. Кроме того, предусмотрена рассрочка от застройщика. Поэтому уже сейчас можно выбрать свою квартиру и представить, как вам здесь будет хорошо, уютно и тепло!

Вид из окна.

 наш опрос 

Екатерина:

— Квартиру ищем с мужем уже полгода. Для нас главное, чтобы район был не отдаленный: не Северный и не Силикатный. Предпочтение отдаем кирпичным домам. И хотя бы с минимальной отделкой. Чтобы застройщик отработал на совесть. Склоняемся к первичке: в таких квартирах и ауру никто до тебя не испортил, и ремонт можно под себя сделать.

Егор:

— Нас в семье трое, поэтому квартиру ищем двухкомнатную и именно на этом берегу. Правобережье не рассматриваем, потому что привыкли жить в центре. Хочется, чтобы вся инфраструктура была доступна в радиусе 2 километров. Я понял, что монолитно-кирпичный дом — это, в принципе, наш вариант. Тур вообще был для меня очень продуктивным. Не жалею, что отправился в него после ночной смены!

Алина:

— Интерес к новостройкам у нашей семьи есть давно, читаем литературу по теме и даже урывками кое-где бывали. Поэтому знаем о материалах, о том, что и как делается. Уже пару лет хотели по­у­частвовать в «комсомольском» туре по новостройкам и все не могли собраться. Но все-таки мы это сделали! И информацию получили, и, может быть, последнее в этом году солнечное тепло, и удовольствие от общения с приятными людьми!

Галина Павловна с дочкой Натальей:

— Ищем квартиру для молодой семьи в центре города. Желательно двушку — либо с индивидуальным, либо с крышным отоплением, потому что хотелось бы сэкономить на «коммуналке». И чтобы парковка была и хорошая детская площадка. Но ходить по грязи новостроек в одиночку как-то скучно, серо и уныло. А в хорошей компании — совсем другое дело. Спасибо «Комсомолке» за этот проект!
Коллектив газеты «Комсомольская правда»-Калуга» благодарит строительные компании города и ООО «Эгоном» за помощь в организации и проведении мероприятия. А всем участникам тура желает как можно скорее приобрести жилье своей мечты.

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