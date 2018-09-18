5 способов быстро и удобно оплатить ЖКХ

Сегодня Банк сотрудничает примерно с 500 поставщиками услуг ЖКХ и предоставляет клиентам возможность выбрать в Сбербанке наиболее удобный канал совершения платежа. Предлагаем вам пять способов оплаты коммунальных платежей – выбирайте тот, что удобен вам.
«Cбербанк Онлайн»
Наиболее удобным способом является оплата через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»[1] .
Установите его самостоятельно, предварительно убедившись, что ваш мобильный телефон поддерживает приложение и имеет выход в интернет. Вам также понадобится ваша дебетовая или кредитная карта Сбербанка. Зайдите на сайт www.sberbank.ru и следуйте инструкции. Если у вас не получилось – обратитесь к сотрудникам филиалов, они помогут вам с установкой приложения бесплатно.
Теперь банк всегда рядом с вами*: в вашем компьютере или в мобильном телефоне. Совершая оплату за услуги электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, у вас есть возможность передать показания счетчиков. Факт совершения оплаты фиксируется в «Истории операций», и вы можете повторить платеж в следующие периоды, создав шаблон платежа. Распечатать чек можно либо самостоятельно, воспользовавшись принтером, подключенным к вашему компьютеру, либо в устройствах самообслуживании или обратившись к сотрудникам банка в филиалах.
*При наличии доступа к сети Интернет.
Услуга «Автоплатеж»
Подключите услугу «Автоплатеж»[2] для автоматической оплаты ваших счетов в установленные сроки. Подключая эту услугу, вы поручаете банку в определенный день месяца осуществлять перевод денежных средств с вашего лицевого счета на счет поставщика услуг в сумме начислений квитанции, либо в фиксированном размере. Накануне проведения операции банк присылает вам СМС-сообщение с номера 900 с кодом, отправив который в ответном сообщении, Вы можете отменить совершение платежа.
Оплата по QR-коду
Платите по коду, указанному в вашей квитанции. Все большую популярность набирает оплата квитанций по двумерному штрих-коду (QR-код[3]), размещенному на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода может сэкономить время на оплату. Сегодня двумерный штрих-код (QR-код) размещен на квитанциях многих поставщиков услуг. - Оплата по QR-коду возможна через устройства самообслуживания Сбербанка и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Оплата в устройствах самообслуживания
Оплатить услуги ЖКХ вы сможете и в любом устройстве самообслуживания Сбербанка – как при помощи банковской карты, так и наличными. С банковской карты платёж совершается в размере любой суммы в соответствии с начислениями в квитанции*. Если вы решили оплатить услуги наличными и заплатили чуть больше, в следующем месяце эта сумма будет учтена как переплата, и размер оплаты будет скорректирован.
* При наличии на вашей банковской карте необходимой суммы.
В филиалах банка
И наконец, Вы можете совершить оплату, придя в филиалы Сбербанка в операционных окнах. Кроме ставших привычными способов оплаты, Сбербанк разрабатывает, и внедряет новые сервисы. Так, придя в филиал, у Вас есть возможность, назвав Ваш адрес, проверить наличие начислений от наших партнеров-поставщиков услуг и оплатить их без квитанций.
Что по стоимости?
Квитанции многих поставщиков услуг Вы сможете оплатить в Сбербанке без комиссии.
По платным операциям тариф варьируется в зависимости от способа совершения платежа. Самые дешевые платежи через Сбербанк – это платежи, совершаемые в устройствах Сбербанка по банковской карте, самостоятельно через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и услугу «Автоплатеж».
Наибольшие комиссии взимаются Сбербанком при оплате квитанций наличными деньгами в операционных окнах и через устройства самообслуживания банка.
Всю информацию о размере комиссии Сбербанка, а также об организациях, по квитанциям которых комиссия Сбербанком не взимается, Вы можете уточнить у сотрудников в филиалах банка, либо ознакомится с суммами при совершении платежей – сумма комиссии всегда будет указана до завершения платежа.
Неважно, сколько счетов ежемесячно вам необходимо оплатить - Сбербанк готов предложить именно тот способ оплаты, который будет максимально удобен именно вам. Пусть ЖКХ-квест станет легче!
Сбербанк всегда рядом
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
[1] Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
[2] Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
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