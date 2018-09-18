5 способов быстро и удобно оплатить ЖКХ

18.09.2018 14:10 295

Сегодня Банк сотрудничает примерно с 500 поставщиками услуг ЖКХ и предоставляет клиентам возможность выбрать в Сбербанке наиболее удобный канал совершения платежа. Предлагаем вам пять способов оплаты коммунальных платежей – выбирайте тот, что удобен вам.

«Cбербанк Онлайн»

Наиболее удобным способом является оплата через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»[1] .

Установите его самостоятельно, предварительно убедившись, что ваш мобильный телефон поддерживает приложение и имеет выход в интернет. Вам также понадобится ваша дебетовая или кредитная карта Сбербанка. Зайдите на сайт www.sberbank.ru и следуйте инструкции. Если у вас не получилось – обратитесь к сотрудникам филиалов, они помогут вам с установкой приложения бесплатно.

Теперь банк всегда рядом с вами*: в вашем компьютере или в мобильном телефоне. Совершая оплату за услуги электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, у вас есть возможность передать показания счетчиков. Факт совершения оплаты фиксируется в «Истории операций», и вы можете повторить платеж в следующие периоды, создав шаблон платежа. Распечатать чек можно либо самостоятельно, воспользовавшись принтером, подключенным к вашему компьютеру, либо в устройствах самообслуживании или обратившись к сотрудникам банка в филиалах.

*При наличии доступа к сети Интернет.

Услуга «Автоплатеж»

Подключите услугу «Автоплатеж»[2] для автоматической оплаты ваших счетов в установленные сроки. Подключая эту услугу, вы поручаете банку в определенный день месяца осуществлять перевод денежных средств с вашего лицевого счета на счет поставщика услуг в сумме начислений квитанции, либо в фиксированном размере. Накануне проведения операции банк присылает вам СМС-сообщение с номера 900 с кодом, отправив который в ответном сообщении, Вы можете отменить совершение платежа.

Оплата по QR-коду

Платите по коду, указанному в вашей квитанции. Все большую популярность набирает оплата квитанций по двумерному штрих-коду (QR-код[3]), размещенному на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода может сэкономить время на оплату. Сегодня двумерный штрих-код (QR-код) размещен на квитанциях многих поставщиков услуг. - Оплата по QR-коду возможна через устройства самообслуживания Сбербанка и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Оплата в устройствах самообслуживания

Оплатить услуги ЖКХ вы сможете и в любом устройстве самообслуживания Сбербанка – как при помощи банковской карты, так и наличными. С банковской карты платёж совершается в размере любой суммы в соответствии с начислениями в квитанции*. Если вы решили оплатить услуги наличными и заплатили чуть больше, в следующем месяце эта сумма будет учтена как переплата, и размер оплаты будет скорректирован.

* При наличии на вашей банковской карте необходимой суммы.

В филиалах банка

И наконец, Вы можете совершить оплату, придя в филиалы Сбербанка в операционных окнах. Кроме ставших привычными способов оплаты, Сбербанк разрабатывает, и внедряет новые сервисы. Так, придя в филиал, у Вас есть возможность, назвав Ваш адрес, проверить наличие начислений от наших партнеров-поставщиков услуг и оплатить их без квитанций.

Что по стоимости?

Квитанции многих поставщиков услуг Вы сможете оплатить в Сбербанке без комиссии.

По платным операциям тариф варьируется в зависимости от способа совершения платежа. Самые дешевые платежи через Сбербанк – это платежи, совершаемые в устройствах Сбербанка по банковской карте, самостоятельно через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и услугу «Автоплатеж».

Наибольшие комиссии взимаются Сбербанком при оплате квитанций наличными деньгами в операционных окнах и через устройства самообслуживания банка.

Всю информацию о размере комиссии Сбербанка, а также об организациях, по квитанциям которых комиссия Сбербанком не взимается, Вы можете уточнить у сотрудников в филиалах банка, либо ознакомится с суммами при совершении платежей – сумма комиссии всегда будет указана до завершения платежа.

Неважно, сколько счетов ежемесячно вам необходимо оплатить - Сбербанк готов предложить именно тот способ оплаты, который будет максимально удобен именно вам. Пусть ЖКХ-квест станет легче!

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