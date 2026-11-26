В деревне Ивашево Ферзиковского округа специалисты очищают скважину: за год её глубина уменьшилась на 3 метра из‑за того, что вода вымывала породу. Дело в особенностях местности: водоносный слой тут — это тонкий пласт известняка с прослойками глины. Из‑за этого в скважине скопились отложения, и она стала давать меньше воды.

Сейчас рабочие убирают накопившийся мусор и очищают фильтр с помощью специальных буровых насосов.

Скважина неподалёку от деревни Бебелево снабжает питьевой водой жителей двух населённых пунктов. Пока идут работы, люди не остались без воды: для них запустили резервную скважину, поэтому водоснабжение идёт в обычном режиме, сообщили в водоканале.