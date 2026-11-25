В Перемышле отключат электричество 26 ноября
Администрация округа сообщила о работах, которые запланированы на четверг.
Света не будет с 14:00 до 17:00.
Отключение коснется следующих адресов:
- Улицы: Ленина, Суворова, Генерала Трубникова, Коммунаров, Коммунистическая, 25 Октября, Строительная, Мелиораторов, переулок Циолковского, Федеративная, Циолковского, Республиканская, Набережная, Льва Толстого, Зеленая.
- Социальные объекты: Техникум, ФОК, Автостанция, детский сад.
- Населенный пункт: деревня Хохловка.
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