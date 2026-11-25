В Кудиново пока не смогли вернуть воду
В этом малоярославецком селе 25 ноября продолжаются работы на месте прорыва трубы.
- Попросил все работы по возможности завершить в дневное время, - прокомментировал глава округа Вячеслав Парфенов. - Также поставлена задача проработать вопрос подвоза воды после 17:00.
Он продолжает держать ситуацию на личном контроле.
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