В Кудиново откачивают воду на месте прорыва трубы
Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов опубликовал утром 25 ноября фото с места аварийных работ.
- Привлечено 7 специалистов и три единицы техники. Сейчас идёт откачка воды в месте повреждения водопровода. Время устранения – ориентировочно, до 17:00, - пояснил он.
Напомним, в селе сначала отключилось электричество, а потом трубу прорвало из-за гидроудара.
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