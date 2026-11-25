Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов опубликовал утром 25 ноября фото с места аварийных работ.

- Привлечено 7 специалистов и три единицы техники. Сейчас идёт откачка воды в месте повреждения водопровода. Время устранения – ориентировочно, до 17:00, - пояснил он.

Напомним, в селе сначала отключилось электричество, а потом трубу прорвало из-за гидроудара.