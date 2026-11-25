Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Владислав Шапша. Документ официально опубликован 24 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф со следующего года составит 17,68 рублей (сейчас - 15,93) с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить минимум 20,16 рубля (сейчас - 18,16).

В предыдущие четыре года капремонт дорожал на 15%.