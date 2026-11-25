О проблеме утром в среду, 25 ноября, рассказал глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.

- Ночью после скачка напряжения отключилась центральная скважина водоснабжения в посёлке, - пояснил он. - Сотрудникам удалось перезапустить её, но вода в системе так и не набралась. Рано утром обнаружен порыв на сетях из-за гидроудара.

Сейчас идёт аварийный ремонт.