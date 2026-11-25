Семь улиц Калуги остались без электричества
Ремонтные работы проходят в среду, 25 ноября, рассказали в администрации областного центра.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- улица Мстихинская;
- улица Светлая, 13-41, 16-48;
- улица Остроленская.
Отключение с 9:30 до 16:00:
- улица Строителей, 2-14, 3-19;
- улица Варшавская, 4, 6, 7, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25;
- улица Рябиновая, 1-8, 13, 14, 16, 17, 86;
- улица Радужная, 8.
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