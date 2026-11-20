В Балабаново на канализационной станции поставили новые защитные решётки
На станции на улице Лесной в Балабаново специалисты водоканала установили решётки-уловители — они будут задерживать посторонние предметы, которые люди сбрасывают в канализацию.
Во время проверки оборудования выяснилось, что в сточных водах слишком много влажных салфеток. Они не растворяются, сбиваются в плотные комки и могут забить насосы и трубы — из-за этого станция рискует выйти из строя.
Сейчас сотрудники настраивают работу решёток под реальный поток воды и мусора. Наладка может занять до четырёх недель: за это время проверят, как оборудование справляется с нагрузкой, и отрегулируют его.
Когда всё будет готово, решётки переведут в автоматический режим. Данные об их работе будут поступать в диспетчерскую — так специалисты смогут быстро замечать неполадки и не допускать аварий.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!