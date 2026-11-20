Часть Калуги осталась без электричества 20 ноября
Администрация города сообщила о новых отключениях.
До 14:00 без света:
- ул. Новая, д. 25-45, 44-74, 34-42, 48, 76-100
- тер-я Психбольницы, д. 3, 9, 23, 24, 25, 26
До 16:00:
- ул.Колхозная, д.16-46, 1а-23Б, 3, 59
- ул.Пухова, д. 2-20, 30
- ул.Кирпичная, д.1-5
- проезд Колхозный, д. 32-38, 25-27
- 1-й пер.Брусничный
- пер.Черепичный
- ул.Кирпичная, д.1-27, д.18-32
- пер. Кирпичный
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