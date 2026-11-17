В Людиновской прокуратуре проверили, как обстоят дела с теплоснабжением в городе, и выяснили, что шесть участков теплотрасс — в общей сложности около километра — были в аварийном состоянии.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать «Людиновские тепловые сети» привести сети в порядок.

Суд встал на сторону прокуратуры, и в итоге ресурсоснабжающая организация провела капитальный ремонт проблемных участков. Теперь тепло в дома должно поступать надёжнее.