На 13 улицах Калуги отключат электричество
Ремонтные работы проходят во вторник, 17 ноября, рассказали в администрации города.
Отключение до 16:00:
- ул. Терепецкая, 1,13а,16,19,20,22, 24 ,27, 29-43,29ч.1,29ч.2, 30,30а,31,31ч.2., 40,
- ул. Тарутинская, 81-105, 107-127,
- пер. Станционный, 18-26,
- пер. Механизаторов, 1-25, 2-26,
- ул. Северная, 90/8-122, 73-101.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- 1-й Полевой проезд, 6,
- 2-й Полевой проезд, 4, 19,
- 4-й Полевой проезд,
- ул. Садовая, 6, 16, 40,
- ул. Полевая, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 23, 27, 28, 30, 33, 34, 45, 46,
- п. Резвань, ул. Буровая, 1, 3, 5,
- п. Резвань, ул. Железнодорожная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7,
- п. Резвань, ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5.
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