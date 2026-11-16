В Калуге поменяли трубы на улице Телевизионной
В понедельник, 16 ноября, «Калугатеплосеть» рассказала о работах, которые проведены в районе домов номер 39 и 41.
Там заменили трубы теплоснабжения.
- Сейчас на участке выполнена подсыпка щебнем: это формирует прочное основание, которое выдержит нагрузку и не даст асфальту просесть. Следующий шаг — асфальтирование. – говорится в комментарии коммунальщиков.
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