В понедельник, 16 ноября, «Калугатеплосеть» рассказала о работах, которые проведены в районе домов номер 39 и 41.

Там заменили трубы теплоснабжения.

- Сейчас на участке выполнена подсыпка щебнем: это формирует прочное основание, которое выдержит нагрузку и не даст асфальту просесть. Следующий шаг — асфальтирование. – говорится в комментарии коммунальщиков.