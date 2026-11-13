В Балабаново-1 специалисты обновляют сети водоснабжения

В микрорайоне Балабаново-1 обновляют водопроводную систему: специалисты прокладывают новые трубы, которые будут подавать воду от водозабора жителям улицы Дзержинского. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас работы выполнены на 60%. Для прокладки коммуникаций применяют метод горизонтально-направленного бурения. Всего предстоит уложить 1 400 метров труб: 400 метров — диаметром 225 мм, ещё 1 000 метров — диаметром 160 мм.

После завершения модернизации водоснабжение в микрорайоне станет надёжнее: снизится риск аварий, а подача воды будет более стабильной.