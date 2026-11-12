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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново обновляют коммунальные сети в переулке Кирова

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:23
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Там строят новую самотечную канализацию: специалисты уже проложили 550 метров трубопровода.

Сейчас рабочие ставят канализационные колодцы.

Благодаря этим работам канализация в городе станет надёжнее, а жители будут получать более качественные коммунальные услуги. Кроме того, появится возможность подключать к системе новые здания, рассказали в областном водоканале.

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