В Людиново обновляют коммунальные сети в переулке Кирова

Там строят новую самотечную канализацию: специалисты уже проложили 550 метров трубопровода.

Сейчас рабочие ставят канализационные колодцы.

Благодаря этим работам канализация в городе станет надёжнее, а жители будут получать более качественные коммунальные услуги. Кроме того, появится возможность подключать к системе новые здания, рассказали в областном водоканале.