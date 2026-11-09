В Обнинске обновляют водопровод в Старом городе

В наукограде продолжается реконструкция сетей водоснабжения. Как рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, работы идут сразу на трёх участках: возле площади Преображения, вдоль улицы Гоголя и рядом с проспектом Ленина.

Специалисты меняют старые трубы — всего предстоит обновить почти километр сетей. Сейчас рабочие собирают водопроводные узлы и готовятся устанавливать железобетонные колодцы. В ближайшие дни планируют подключить новые участки к действующим сетям, а также заменить запорную арматуру в колодцах.

Финансирование ведётся за счёт казначейского инфраструктурного кредита.