В Обнинске обновляют водопровод в Старом городе
В наукограде продолжается реконструкция сетей водоснабжения. Как рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, работы идут сразу на трёх участках: возле площади Преображения, вдоль улицы Гоголя и рядом с проспектом Ленина.
Специалисты меняют старые трубы — всего предстоит обновить почти километр сетей. Сейчас рабочие собирают водопроводные узлы и готовятся устанавливать железобетонные колодцы. В ближайшие дни планируют подключить новые участки к действующим сетям, а также заменить запорную арматуру в колодцах.
Финансирование ведётся за счёт казначейского инфраструктурного кредита.
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