В Калуге пять улиц и одна деревня остались без электричества
Ремонтные работы проходят в пятницу, 6 ноября, сообщили в администрации города.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Никитина, дома 14-28, 27-39,
- пер. Тульский, дома 8, 8а, 8б, 8в, 9, 64-90, 47-75.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- Колюпаново.
Отключение с 10:00 до 12:00:
- ул. Герцена, дома 17, 17 к1,
- ул. Огарева, дома 40, 40 к1,
- ул. Суворова, дома 111/21.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь