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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пять улиц и одна деревня остались без электричества

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:02
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Ремонтные работы проходят в пятницу, 6 ноября, сообщили в администрации города.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Никитина, дома 14-28, 27-39,
  • пер. Тульский, дома 8, 8а, 8б, 8в, 9, 64-90, 47-75. 

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • Колюпаново.

Отключение с 10:00 до 12:00:

  • ул. Герцена, дома 17, 17 к1,
  • ул. Огарева, дома 40, 40 к1,
  • ул. Суворова, дома 111/21.

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