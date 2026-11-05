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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге 13 улиц и 4 деревни останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:33
0 246
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Масштабные отключения произойдут в четверг, 5 ноября, сообщили в администрации города.

С 9:00 до 16:00 света не будет:

  • 1-й Брусничный пер.
  • 2-й Брусничный пер.
  • Грабцевское шоссе
  • Кирпичный пер.
  • ул. Кирпичная
  • Колхозный пр-д.
  • ул. Колхозная
  • Черепичный пер.
  • ул. Пухова

С 10:00 до 11:00:

  • ул. Болдина
  • ул. Больничная
  • ул. Никитина
  • ул. Максима Горького

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • д. Животинки
  • д. Верхняя Вырка
  • д. Нижняя Вырка
  • д. Сивково.

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