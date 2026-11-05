В Калуге 13 улиц и 4 деревни останутся без электричества
Масштабные отключения произойдут в четверг, 5 ноября, сообщили в администрации города.
С 9:00 до 16:00 света не будет:
- 1-й Брусничный пер.
- 2-й Брусничный пер.
- Грабцевское шоссе
- Кирпичный пер.
- ул. Кирпичная
- Колхозный пр-д.
- ул. Колхозная
- Черепичный пер.
- ул. Пухова
С 10:00 до 11:00:
- ул. Болдина
- ул. Больничная
- ул. Никитина
- ул. Максима Горького
Отключение с 9:00 до 17:00:
- д. Животинки
- д. Верхняя Вырка
- д. Нижняя Вырка
- д. Сивково.
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