В Людиново отключат воду в микрорайоне Сукремль

Предупреждение днем 3 ноября опубликовал глава округа Геннадий Ананьев.

- Водоканал продолжает работы в районе четвертой школы. В связи с этим будет прекращена подача водоснабжения в микрорайоне, - пояснил он.

Жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

- После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, - пообещал Ананьев, не называя точные сроки.