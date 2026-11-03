В Людиново отключат воду в микрорайоне Сукремль
Предупреждение днем 3 ноября опубликовал глава округа Геннадий Ананьев.
- Водоканал продолжает работы в районе четвертой школы. В связи с этим будет прекращена подача водоснабжения в микрорайоне, - пояснил он.
Жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации.
- После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, - пообещал Ананьев, не называя точные сроки.
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