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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат воду в микрорайоне Сукремль

Дмитрий Ивьев
03.11, 11:08
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Предупреждение днем 3 ноября опубликовал глава округа Геннадий Ананьев.

- Водоканал продолжает работы в районе четвертой школы. В связи с этим будет прекращена подача водоснабжения в микрорайоне, - пояснил он.

Жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

- После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, - пообещал Ананьев, не называя точные сроки.

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