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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Часть жителей Людиново пятый день остается без воды

Дмитрий Ивьев
03.11, 10:05
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В микрорайоне Сукремль всё ещё ведутся ремонтные работы.

- Вчера в районе домов 29 и 2а на улице Козлова Водоканал провёл работы по устранению утечек, выявленных в ходе диагностики, - рассказал 2 ноября глава округа Геннадий Ананьев. - На системе установлены хомуты. Проведенные мероприятия не привели к установлению нормативного давления.

Сегодня Водоканал проводит работы в районе четвертой школы по устройству перемычки для закольцовки системы водоснабжения.

Организован подвоз воды на Козлова, 6а и во дворе дома Козлова, 20.

Напомним, местные жители сообщали, что воды нет с утра пятницы.

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