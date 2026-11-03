Часть жителей Людиново пятый день остается без воды
В микрорайоне Сукремль всё ещё ведутся ремонтные работы.
- Вчера в районе домов 29 и 2а на улице Козлова Водоканал провёл работы по устранению утечек, выявленных в ходе диагностики, - рассказал 2 ноября глава округа Геннадий Ананьев. - На системе установлены хомуты. Проведенные мероприятия не привели к установлению нормативного давления.
Сегодня Водоканал проводит работы в районе четвертой школы по устройству перемычки для закольцовки системы водоснабжения.
Организован подвоз воды на Козлова, 6а и во дворе дома Козлова, 20.
Напомним, местные жители сообщали, что воды нет с утра пятницы.
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