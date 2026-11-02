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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Людиново организован дополнительный подвоз воды 

Дмитрий Ивьев
02.11, 15:23
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Машина с цистерной дежурит во дворе дома №20 на улице Козлова, сообщил глава округа Геннадий Ананьев.

- На место прибыла лаборатория «Калугаоблводоканала», - прокомментировал чиновник. - Сейчас специалисты проводят работы по выявлению причины отсутствия давления в системе водоснабжения.

Напомним, местные жители сообщают, что воды в микрорайоне нет с пятницы.

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