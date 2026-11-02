В Людиново организовали подвоз воды
Её раздают у дома №6а на улице Козлова, сообщил утром 2 ноября глава округа Геннадий Ананьев.
Воды в части домов микрорайона Сукремль нет с минувшей пятницы.
- Работы по устранению причин перебоев продолжаются, - прокомментировали в водоканале. - Специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть стабильное водоснабжение во все дома. На данный момент пониженное давление или отсутствие воды наблюдается в 10 многоквартирных домах по улице Козлова.
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