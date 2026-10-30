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Недвижимость и ЖКХ

В Боровске отключили незаконные врезки в водопровод

Дмитрий Ивьев
30.10, 16:33
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Рейды прошли на улицах Колхозной, Луговой, Циолковского, Коммунистической, а также в переулке Степана Разина, рассказали в водоканале.

- Совокупная задолженность абонентов, проживающих на данных улицах, превышает 420 тысяч рублей, - прокомментировали коммунальщики. - По итогам проведённого выезда произведено тампонирование 15 самовольных подключений к централизованной системе водоотведения, зафиксированных на улицах Луговая, Колхозная, Циолковского и переулке Степана Разина.

Водоканал просит жителей региона сообщать о незаконных врезках по телефонам 8 (4842) 211‑112, 8 (4842) 511‑112 или 8‑800‑200‑03‑11.

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