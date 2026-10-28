В Мосальском районе прокуратура помогла пенсионерке получить компенсацию за испорченное имущество
65-летняя жительница района обратилась в прокуратуру: её квартиру залило, из-за чего пострадало имущество.
Прокуратура подала в суд иск о возмещении ущерба — сумма превысила 100 тысяч рублей. Суд встал на сторону женщины.
Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.
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