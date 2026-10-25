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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали 125-летний дом на улице Пацаева

Татьяна Светлова
25.10, 10:58
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Завершен комплекс работ по капитальному ремонту здания по улице Пацаева, 3. Об этом 25 октября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Возраст дома превышает 125 лет, здание давно требовало обновления.

Работы были проведены силами Фонда капитального ремонта Калужской области.

Подрядчики отремонтировали кровлю и фасад здания, восстановили отмостку, а также полностью заменили внутренние системы канализации и холодного водоснабжения.

По словам министра, модернизация ключевых инженерных коммуникаций и конструктивных элементов позволит существенно продлить срок службы дома и сделать проживание в нем комфортнее для жителей.

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