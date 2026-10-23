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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги в пятницу отключат электричество

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:33
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Ремонтные работы пройдут днем 23 октября, сообщили в городской администрации.

С 13:00 до 18:00 света не будет по следующим адресам:

  • Пер. Воскресенский, дома номер 3-9, 9а, 4, 6а, 6б, 6в, 8а, 9а, 9б и 9в,
  • Ул. Ленина, дома номер 97, 99, 101 и 105к1,
  • Ул. Воскресенская, дома номер 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 17 и 4/25.

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