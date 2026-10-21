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Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги осталась без электричества

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:22
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Ремонтные работы проходят в среду, 21 октября, сообщили в администрации города.

До 17:00 света нет в следующих местах:

  • мкр. Веснушки: котельная, д. 39,
  • Чижовка, ул. Евгения Клочкова, ул. Владимира Жоги, ул. Отрадная,
  • д. Верховая,
  • Шопино, ул. Центральная, ул. Домославская, пер. Молодёжный, Овощехранилище, Котельная, Консервный завод.
  • ул. Непокорённых Ленинградцев, д. 80А и д. 81А,
  • д. Животинки,
  • пер. Железняки.

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