Часть Калуги осталась без электричества
Ремонтные работы проходят в среду, 21 октября, сообщили в администрации города.
До 17:00 света нет в следующих местах:
- мкр. Веснушки: котельная, д. 39,
- Чижовка, ул. Евгения Клочкова, ул. Владимира Жоги, ул. Отрадная,
- д. Верховая,
- Шопино, ул. Центральная, ул. Домославская, пер. Молодёжный, Овощехранилище, Котельная, Консервный завод.
- ул. Непокорённых Ленинградцев, д. 80А и д. 81А,
- д. Животинки,
- пер. Железняки.
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