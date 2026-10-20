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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге в прокуратуру поступило 57 жалоб на отсутствие отопления

Дмитрий Ивьев
20.10, 16:42
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Ведомство провело горячую линию 19 октября.

Всего поступило 57 обращений.

Чаще всего звонили калужане, которые живут в домах на улице Степана Разина – № 28, № 42/38, № 65, на улице Промышленная – № 4, № 8, на улице Болдина – № 2, № 3а, на улице Суворова – № 147/1, № 153, на улице Ленина – № 85, № 10, на улице Пролетарская – № 163, на улице Чижевского – № 7, в переулке Старичков – № 8а.

Также сообщения поступили от жителей Жуковского, Дзержинского и Людиновского муниципальных округов.

Больше 80% жалоб были на то, что в отдельных комнатах квартир нет тепла.

Сейчас по всем обращениям идут проверки.

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