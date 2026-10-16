В Балабаново установят новую станцию водоочистки

Реконструкция водозабора запланирована в микрорайоне Балабаново-1.

- Данный микрорайон на протяжении длительного времени сталкивался с проблемами водоснабжения: перебоями подачи воды и ухудшением её качества, - рассказали 16 октября в водоканале. - В настоящее время специалисты приступили к подготовке площадки для установки новой современной станции водоочистки.

Сейчас выполняется расчистка и планировка территории, а также ведутся земляные работы.