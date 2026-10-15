В Калуге на улице Вишневского обновили трубопровод

На участке у домов 17 и 18 в Калуге завершили основной этап замены трубопровода — обновили сети отопления и горячего водоснабжения.

В «Калугатеплосети» пояснили, что благодаря замене изношенных участков удастся реже сталкиваться с авариями и сократить потери тепла.

Сейчас подрядчик занимается благоустройством: рабочие засыпают траншеи, уплотняют грунт и готовят площадку под новый асфальт.