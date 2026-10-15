На 10 улицах Калуги отключат электричество

Масштабные отключения электричества запланированы в Калуге в четверг, 15 октября.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации города.

Опубликованы адреса.

С 9:00 до 12:00 без света будут:

Ул. Механизаторов, 17,

Пер. Механизаторов, 1-25, 2-26,

Ул. Тарутинская, 81-127,

Ул. Северная, 90-124, 73-101.

Отключения с 9:00 до 17:00: