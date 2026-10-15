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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На 10 улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
15.10, 08:59
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Масштабные отключения электричества запланированы в Калуге в четверг, 15 октября.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации города.

Опубликованы адреса.

С 9:00 до 12:00 без света будут:

  • Ул. Механизаторов, 17,
  • Пер. Механизаторов, 1-25, 2-26,
  • Ул. Тарутинская, 81-127,
  • Ул. Северная, 90-124, 73-101.

Отключения с 9:00 до 17:00:

  • Ул. Тульская, 76, 78, 80,82, 101, 103, 119, 121,
  • Ул. Жукова, 20, 22, 24, 26,
  • Ул. Пестеля, 17-18, 32а, 50-60,
  • Ул. Стеклянников Сад, 1, 2, 3, 4,
  • Пер. Никитина, 17-29,
  • Ул. Первомайская, 31-91, 10-48.

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