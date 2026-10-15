На 10 улицах Калуги отключат электричество
Масштабные отключения электричества запланированы в Калуге в четверг, 15 октября.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации города.
Опубликованы адреса.
С 9:00 до 12:00 без света будут:
- Ул. Механизаторов, 17,
- Пер. Механизаторов, 1-25, 2-26,
- Ул. Тарутинская, 81-127,
- Ул. Северная, 90-124, 73-101.
Отключения с 9:00 до 17:00:
- Ул. Тульская, 76, 78, 80,82, 101, 103, 119, 121,
- Ул. Жукова, 20, 22, 24, 26,
- Ул. Пестеля, 17-18, 32а, 50-60,
- Ул. Стеклянников Сад, 1, 2, 3, 4,
- Пер. Никитина, 17-29,
- Ул. Первомайская, 31-91, 10-48.
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