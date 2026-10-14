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Недвижимость и ЖКХ

Восстановление «Дома Сорокиных» завершается в Калуге

Дмитрий Ивьев
14.10, 14:43
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В областном центре на улице Академика Королёва, 43 специалисты продолжают ремонт объекта культурного наследия местного значения — «Дома Сорокиных», построенного в последней четверти XIX века, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы близятся к завершению.

Специалистам осталось установить козырёк и дверь, а также привести в порядок часть отмостки.

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