В Турынино затапливает дорогу и тротуары
Местная жительница 13 октября рассказала о проблеме, которая возникла в районе светофора на перекрестке улицы Советской и Тарусского проезда.
- Невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу, огромные лужи, - пояснила калужанка. - Также вода стекает в близлежащие дворы и мини-рынок.
- Провели обследование. К сожалению, проведению работ мешает припаркованная техника, - прокомментировали ситуацию в водоканале. - Специалисты уже разбираются в ситуации и приступят к устранению утечки при первой возможности. По результатам вернемся с ответом.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь