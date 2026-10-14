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Недвижимость и ЖКХ

В Турынино затапливает дорогу и тротуары

Дмитрий Ивьев
14.10, 12:57
1 842
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Местная жительница 13 октября рассказала о проблеме, которая возникла в районе светофора на перекрестке улицы Советской и Тарусского проезда.

- Невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу, огромные лужи, - пояснила калужанка. - Также вода стекает в близлежащие дворы и мини-рынок.

- Провели обследование. К сожалению, проведению работ мешает припаркованная техника, - прокомментировали ситуацию в водоканале. - Специалисты уже разбираются в ситуации и приступят к устранению утечки при первой возможности. По результатам вернемся с ответом.

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