В калужские школы и детские сады подали тепло

В среду, 14 октября, прокуратура региона сообщила, что образовательные учреждения области, в которых на момент начала отопительного сезона были выявлены проблемы, в настоящее время теплоснабжением полностью обеспечены.

- В ходе проверок было выявлено 23 учреждения, в которых имелись нарушения температурного режима, температура в помещениях фиксировалась от 13 до 17 градусов, - пояснили в ведомстве.

Сейчас нарушения устранены.