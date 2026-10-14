Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужские школы и детские сады подали тепло
Недвижимость и ЖКХ

В калужские школы и детские сады подали тепло

Дмитрий Ивьев
14.10, 14:46
0 448
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В калужские школы и детские сады подали тепло

В среду, 14 октября, прокуратура региона сообщила, что образовательные учреждения области, в которых на момент начала отопительного сезона были выявлены проблемы, в настоящее время теплоснабжением полностью обеспечены.

- В ходе проверок было выявлено 23 учреждения, в которых имелись нарушения температурного режима, температура в помещениях фиксировалась от 13 до 17 градусов, - пояснили в ведомстве.

Сейчас нарушения устранены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJRMWxhd0Y1cVVmZlZlalRTaWJTWGc9PSIsInZhbHVlIjoiT1dPaVJhdENiVHI0RDBHcG5zSUZwcDR3UzRQaVMwbzkvQUtWYVhXc01SSTVDSXVxclUrQ0FMaFJCdjlVb1BsR3QrU3Y4M2FEMDhnQ09QcVRXdHNFRUF6eFJpRDdLbXZEeUpNQzhNcUZKMVdVWHJtQ01hWDlETjZFL3FUNFNoOUZJcExQcmlqd1lPL0VaRUoxZmtmZTNYMUZLeXJqZkFxZDlrd1Z4aXozK2F1VGk5eHJYSVc1bk5SbjlWOEsyZ3ZxN2pOTXRvT1hkeVZZYTBsZjJQcGc5ZlovdlM1WWwvaEJSU003S0lVUTc1c0lDRWlUemU0N1NXM3JqdnJnQTdXYzVlUEcwdDJvVVZkUTBiV0trbVhPQ3dDMnE1WjBydlRRbnVOenZhUUxpaDJ1RU1SMkN6dUFrTlJXYWszL0wxNURiNGlNdklZcjVuNjlpVGJGNVcxd0xuU3dIK1BjVWhvYno1am5ZaU53V2Q2WHdCNnNheVZUcTEzVjFjTFFsZ2RmS01GNVBFSi90RGN5TkVwK0NtcitvWjljZW1LdXNJcXdCZmhxY2lmWlBITHZvRC9zeFlXK00vaFRJQlZtS1JRViIsIm1hYyI6IjlmMGQzY2YwNTFkMGQ2YTIzMDI1ODUxMDcxNDIxZmJkNTBiMDdkY2IwNTNjMmRiYzFkNTlkN2U4YTg3N2EyNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1VSlZ5NlJONVZtQUFhSDJsZTJ5NVE9PSIsInZhbHVlIjoiV3Z3MjlnWE9nTUZZamFsWVAzbnpNWVpMakVyOFFCcHBZeGNteVRvTVkyU1pPdE54OUhYT1FGM0ozaTlPSUd0T1ZSeTZHWGd3cWdhaUpXZ0hwRnlNVzBNS0JoMXdCV2hCUFFsS1d0NFlwd0wyTS9TQi9jb1Z2ZkJXYmJPWTlkMlozSFBQWWlZMjNLem5aa2FBNVdsdElFdDNiT1lxR29oZ2xLK3Zxb05jeVVrQW5ZWFFRMEJiMVN6MVBaWHFIaFNCaVpuOGx1OU4zK05UaVNvUTFBYjg2L013TzlReDJYTEFESzhPeUFQdzI1MFdjbzl5UHlMSHdzd2gzODZSVitHTXBRQzlPV0hKTWRGeG5LT0dmVG5POHpjZkx1ajkzaEFWU1VWZ2J1MHhESHBlUDEyZzJFUWJVa3B4dXAzcmx0NkNWcWdOa1h2Y000TkVJdGZVbkhaR1lqZ3dhOTFSTlBMMC9WMHphWE1Edm15a1VyT0VCVVB5RmFGS2ZmQm1mZ3NLT2xlakpBbnVwSjk2MlM2bENKNWo1eUJrWDB1WVhUZDhZSjg5N2pXRlZJSWJyVytMYXRrNXNKL2E0V3JyL0FXZW1CeUVWNEJkRVJlam9PRFhQQlVaL0tRUnJCRzRrd25nNjNGNXloTysycWlQSFFzVUlPTm1BNmU2MmNXSUNLR0JxbE9LNTlPdjBncEYxKzBOVllmU1EvMlhOV2N2bnBmaldNTGN2cUxTOXozakFQTXAzWkF1WWxhOTlHRXJRVk9pYlJlc0x1RUVHUkJodERVMytRL1c4bDNGWWFCeElzdkszS2s1bGQ4MEZpT0FtbWhIQXRDNmFjMVYwSjhRSXlDOSIsIm1hYyI6IjgwNDE4NzI1ZDhjYjU2ZDhkZTg2MTllZWY4NTg0MGNiN2E5MzZmMWE4ZGY5MmU5YzA2YzQ1NDFmZjkwYjMxN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+