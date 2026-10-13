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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пройдет горячая линия по проблемам с отоплением

Дмитрий Ивьев
13.10, 16:24
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Ее организовала прокуратура города.

Во вторник, 13 октября, ведомство сообщило, что в Калуге без отопления остаются 42 многоквартирных дома.

- Причиной отсутствия коммунальной услуги стало проведение ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, - заявили в прокуратуре, - а также ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны управляющих организаций.

От руководителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний потребовали исправить нарушения.

По поручению прокурора области Константина Жилякова 19 октября будет проведена горячая линия по вопросам отопления.

Звонить можно будет по телефону 8 (4842) 57-49-81 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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