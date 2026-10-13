Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Балабаново возбудили уголовное дело из-за аварийного состояния дома
Недвижимость и ЖКХ

В Балабаново возбудили уголовное дело из-за аварийного состояния дома

Дмитрий Ивьев
13.10, 09:34
1 738
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жильцы пожаловались в соцсетях, что здание разрушается: у них обрушаются потолки, в стенах появились глубокие трещины, а электропроводка изношена. Люди боятся, что дом может рухнуть.

Следком возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Он поручил руководителю регионального следственного управления Марку Харламову доложить о ходе расследования и о том, как будут защищать права жильцов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtVaHVwQnJLSWNDNTlDeU5ISkdxOEE9PSIsInZhbHVlIjoiTWM5N0dBY1FaOExldGhKMzBvZEwxeFdraTJYRUswa2tubXIyRjJtd2l0ZzVjVGU0SjVkN2JRbVpXdmVQL29xcW1ncGFlUktFVk95ZWdLaUVGWFZZbmZsTnlHaWYrOFdVajUyUnpiT3RvSE9oN3pQQVFyeWExanRFT2FuaHY3UG5yY05MenJ2TlVLVVFWdlkrSytMaDhkaXNzVFRRa2JaaGo1bUJsMVpCcWJFeS9LUXJKazBXSWtYK0tTUVo0djYrRDZHM253bkt6Njc0NnBVaStGQzJlNlBvRncvUDJFWFM4ZXA3NlF1enNQd3FIcUR2NGhHaElwR0FVWjUzWTl2V2xNNGcybzhncDlSblZFM0s3K1p5YVRwbzliMmRsWEk2aXBxd1VUckpjWStaUjRHSEEyb0RIVFJtMjlVUHBERnAvVFg1N2NhN29WSG5HbTFlVDlGS21ZLzR0ejN0MVN6MU5Eb0Nka2s3V1p3VTBqTW1TejFmbDM2OXR1NlhDVHNvNzlveFhBMkJaaXRwT2NGeXdUWHpEbkpvYnYvMFplN3BvK0d2M1l0SFZrOFl4N242NW10emNVK0IwQ0xrdHVXZiIsIm1hYyI6IjM3ZGRiMTY1YzVhMjUyMjczNjM1MDZiZTFmNGY1NjZhYWE2ZjM1YzY5ZmIzMGU0NTMwZjVkNWEzYjVhOTg3ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB5U2g4bEQrWXh6K0VYZnJjdk9rbHc9PSIsInZhbHVlIjoiY2JJTmYwY0RXcE0zMzJnd3daV0lBTndtRTEyQVVLaStwVEhKTDBsWEJJSUJwSnp1NVRWck1OaFdJVG1CQis5YUFuQ1h1NDNBQ1pzcmhSUTlYd0pOdnFSdmdUMENrRjZXNG5xWDJQMnZqUkVpOE5hb3BUSElpZnAwU2N1eWR1bzlqQUNnVjV0N2k3STF1VERmcUREWUhzc0gwWG9OeHRqY2NFV2Y0S2diSUVoSDdWTHlEcHFqZVpiWkhreHZBckt6R0lWV1I1ekRWN201enhpTEZwYWQ4ZC9LbFl2b1haTFMreUFuSTArVVNuMTFJOG4xSFNuMmNwZDRlZ3NieE95VFdrOXdTN1R6akJnZ0czS0RKUStNY0lwQ0tKN2xwcEErdTRJSHdvMjkweGV1dk13dzh3OTRuRURoSmNGQ0hUREcvZjBUdnB2YlVLNW1zZ2FNZW9xSjQyQlZieVBFeXZNakJiK2J3VDF4UDJ1VHdDL25zK01RZEJRYkYvT2h1dGEybU8rVWZvcE5LbnQrd3FYdmIyRnd5VUprWFRlQVluYmZxMG1XMlhrNDdtTXdycE9jdEpvbTJhVkFac3BOS3I0cUVab1NtdE5ydnBhano3ZFBnWEFuK1B6cU9KWDBialorak9Dc2k1Qk1hanpPYllCbHBmQmtxYU9qQkc0R2M4UEM2dzBENmhNT2gyZ0N3TllWekk1bkVNdlpRSUJuTWw1bS8yWDdzeXY5TXVNUHJyeXFzM0NFQ2Vya0lZcXF1UjRhOFRkcms3aHFxZW1uNyszWlNMSmNqMUoyMHZZL1hUamVYcEgwcDZkd3JLL29UMHdUL2wyVDQwaVNpcVVtbjdsYiIsIm1hYyI6IjRlM2UzNDRkMGE3Y2Y3MWYyMTIxZDMyYWVjYWU3YmYyMDVhNzMzYWM4YTU4MjhkMzcxMjQwZDc2YjU0YTE1MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+