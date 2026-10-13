В Балабаново возбудили уголовное дело из-за аварийного состояния дома

Жильцы пожаловались в соцсетях, что здание разрушается: у них обрушаются потолки, в стенах появились глубокие трещины, а электропроводка изношена. Люди боятся, что дом может рухнуть.

Следком возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Он поручил руководителю регионального следственного управления Марку Харламову доложить о ходе расследования и о том, как будут защищать права жильцов.