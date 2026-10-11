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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге по обращению жителя заменили сгоревшие контейнеры

Татьяна Светлова
11.10, 14:22
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Об этом 10 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области.

Житель Калуги сообщил через чат-бот ГП «КРЭО» о сгоревших контейнерах на площадке по адресу: улица Ленина, 99.

На обращение отреагировали и заменили два накопителя.

Кроме того, за последнюю неделю чат-бот Фонда капитального ремонта ответил на вопросы 20 жителей Калужской области.

Всего же с момента запуска сервиса пользователи отправили более 36 тысяч сообщений. 

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