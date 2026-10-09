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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обновили теплосети на улице Центральной

Дмитрий Ивьев
09.10, 13:56
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Работы завершились в районе дома №13.

- Специалисты заменили участок сети отопления: смонтированы трубы диаметром 76 мм, общая протяжённость нового трубопровода — 18 метров, - рассказали 9 октября в «Калугатеплосети».

Параллельно выполнено благоустройство зелёной зоны: территория приведена в нормативное состояние.

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