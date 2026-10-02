Прокурор Калужской области потребовал ускорить ремонт крыш в многоэтажках
Константин Жиляков поручил прокурорам в разных районах региона проследить, чтобы ремонт крыш в многоквартирных домах завершили как можно скорее.
На совещании обсудили, как идёт программа капремонта, и отдельно остановились на проблеме срыва сроков ремонта крыш.
В отношении подрядчиков, которые не укладываются в сроки, уже приняты меры. О ситуации также сообщили заместителю губернатора — чтобы Фонд капремонта принял дополнительные меры. Под особым контролем — работы в Калуге, Обнинске и ряде районов области.
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