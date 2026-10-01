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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге суд обязал владельца квартиры изменить обратно систему отопления

Дмитрий Ивьев
01.10, 16:15
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Фото: Яндекс.Карты.
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Житель дома № 4 на улице Академика Королёва сам переделал инженерные системы в квартире. Он отключился от центрального отопления и поставил на лоджии двухконтурный газовый котёл, чтобы отапливать жильё самостоятельно, рассказали 1 октября в Госжилинспекции.

ГЖИ выдала предписание, но собственник его не выполнил. Тогда дело дошло до суда — и он постановил, что квартиру нужно привести в соответствие с техническим паспортом.

В инспекции пояснили, что отключение одной квартиры от общей системы отопления меняет инженерную схему всего дома. По закону на такие изменения нужно согласие всех собственников квартир в доме, а его не было.

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