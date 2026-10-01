В Калужской области на газификацию населённых пунктов выделили 216,8 миллиона рублей
Об этом рассказала заместитель губернатора региона Валентина Авдеева. Деньги идут на строительство новых газовых сетей и котельных — природный газ используют как основное топливо, чтобы улучшить теплоснабжение.
Уже запустили около 50 километров сетей газораспределения. Сейчас готовят к вводу котельную для школы и Дома культуры в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.
Благодаря финансированию из областного бюджета уровень газификации региона природным газом достиг 81,85%.
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