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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области на газификацию населённых пунктов выделили 216,8 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
01.10, 14:21
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Об этом рассказала заместитель губернатора региона Валентина Авдеева. Деньги идут на строительство новых газовых сетей и котельных — природный газ используют как основное топливо, чтобы улучшить теплоснабжение.

Уже запустили около 50 километров сетей газораспределения. Сейчас готовят к вводу котельную для школы и Дома культуры в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.

Благодаря финансированию из областного бюджета уровень газификации региона природным газом достиг 81,85%.

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