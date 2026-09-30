Тарифы ЖКХ повысятся в Калужской области с 1 октября

Новые числа в платежках калужане увидят в ноябре.

Ранее незначительное повышение тарифов в нынешнем году произошло с 1 января.

В правительстве области сообщали, что в целом в 2026 году коммуналка подорожает примерно на 9,7%.

За электричество придется платить больше на 11,2%, за воду – на 10,5%, за газ – на 9,9%, за вывоз мусора – на 9,7%, за водоотведение – на 9,3%, за отопление – на 8,3%.

При этом в Калуге и Боровском районе рост тарифов будет выше, чем в других частях области. Это связано с реализацией инвестпрограмм в водоснабжении и водоотведении, пояснили в правительстве.

По расчетам властей, плата семьи из трёх человек, которая живет на 54 квадратных метрах, вырастет в 2026-м на 1029 рублей в месяц.