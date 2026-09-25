В Жуковском районе починили уличное освещение

Прокуратура Жуковского района проверила, как организовано уличное освещение в населённых пунктах округа.

Выяснилось, что часть фонарей не работала — из-за этого по вечерам на улицах было слишком темно.

После вмешательства прокуратуры неполадки устранили: заменили 24 фонаря, и теперь улицы снова хорошо освещены.