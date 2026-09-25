В Жуковском районе починили уличное освещение
Прокуратура Жуковского района проверила, как организовано уличное освещение в населённых пунктах округа.
Выяснилось, что часть фонарей не работала — из-за этого по вечерам на улицах было слишком темно.
После вмешательства прокуратуры неполадки устранили: заменили 24 фонаря, и теперь улицы снова хорошо освещены.
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