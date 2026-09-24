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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце заработало несколько котельных

Дмитрий Ивьев
24.09, 16:47
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В четверг, 24 сентября, началась подача тепла в социальные учреждения.

- Сегодня проверил как осуществляется этот процесс в Малоярославце. Котельные запускаются поэтапно, в городе отопление уже подают пять котельных – на улице Радищева, в микрорайоне Маклино, на улицах Коммунистической, Парижской коммуны и Почтовой, - рассказал глава района Вячеслав Парфенов.

Он лично посетил новую котельную на улице Г. Соколова.

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