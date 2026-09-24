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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге и окрестностях 24 сентября отключат свет из-за ремонта линий электропередачи

Дмитрий Ивьев
24.09, 08:49
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Из-за плановых работ днём 24 сентября временно не будет электричества в части домов на улицах Стекольной и Песчаной. На Стекольной затронет дома № 17–47 и № 10–22, на Песчаной — № 29–51, № 32–46 и дом № 26. Отключение продлится с 09:00 до 17:00.

Кроме того, в восьми деревнях будут кратковременные отключения — в два этапа: с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 18:00. Без света ненадолго останутся жители деревень Городок, Сокорево, Спас, Угра, Орешково, Столпово, Слевидово и Рядово.

Электричество вернут сразу, как закончат работы.

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