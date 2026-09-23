В Сухиничах жителям сделали перерасчёт за воду после аварии

В июле 2026 года в части Сухиничей пропало водоснабжение — причина в аварии на коммунальном объекте. Без воды остались жители улиц Ленина и Братьев Щербаковых.

Восстановить подачу воды удалось позже, чем положено по закону.

После жалобы прокуратура Сухиничского района провела проверку и внесла представление директору водоканала. В итоге коммунальные службы отремонтировали сети.

Теперь жителям, которые пострадали из-за перебоев, сделали перерасчёт платы за воду.