В Сухиничах жителям сделали перерасчёт за воду после аварии
В июле 2026 года в части Сухиничей пропало водоснабжение — причина в аварии на коммунальном объекте. Без воды остались жители улиц Ленина и Братьев Щербаковых.
Восстановить подачу воды удалось позже, чем положено по закону.
После жалобы прокуратура Сухиничского района провела проверку и внесла представление директору водоканала. В итоге коммунальные службы отремонтировали сети.
Теперь жителям, которые пострадали из-за перебоев, сделали перерасчёт платы за воду.
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